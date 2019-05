Kinderdorf Bethanien : Musiksommerfest mit Andrew Lauer im Kinderdorf

Schwalmtal Superbassist Andrew Lauer tritt am 30. Juni beim Musiksommerfest „Bethanien on Stage“ auf.

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher wieder auf einen Auftritt von Andrew „The Bullet“ freuen. Denn so wie eine Kugel, die aus der Pistole schießt, verändert sich die Stimmung schlagartig ins Positive, wenn der Musiker einen Raum betritt, werben die Veranstalter. Der Spielstil des 33-jährigen Bassisten bringe jeden Fuß zum Wippen, begleitet von seiner kraftvollen und tiefen Stimme. Ruhige, gefühlvolle Melodien, aber auch starke, moderne Popsounds gehören zum Programm.

Vorher gibt es um 11 Uhr einen Gottesdienst in der Kinderdorfkapelle. Die offizielle Eröffnung des Festes „Bethanien on Stage“ ist um 12 Uhr an der Ungerather Straße 1-15 in Schwalmtal.