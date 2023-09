Musikschultag in Viersen 200 Musiker präsentieren ihre Instrumente

In einem der hinteren Räume zeigt Stefanie Schennen einen Einblick in Musiktherapie. Die Musiktherapeutin hilft Kindern und jungen Erwachsenen mit Entwicklungsverzögerungen, Autisten oder ADHS, ihre seelische, körperliche und geistige Gesundheit zu fördern oder wiederherzustellen. „Das biete ich seit Anfang des Jahres hier an, es ist auch durchaus für Erwachsene geeignet, die zum Beispiel besonders gestresst sind“, sagt Stefanie Schennen. In ihrem Raum gibt es viele verschiedenen Instrumente, so genannte Klangobjekte, die speziell für die Musiktherapie angeschafft wurden. „Man muss individuell auf die Teilnehmer eingehen“, so die Therapeutin.