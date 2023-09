Musikschulfest in Niederkrüchten 180 Musikschüler präsentieren, was sie können

Ein besonderes Highlight gab es dann zum Abschluss der Präsentationen am Sonntagabend: René Pütz, Frontmann der Band Booster, trat bereits zum vierten Mal mit seinem Soloprogramm beim Musikschulfest auf. Das Besondere daran war die Kombination der Instrumente. Pütz spielt Schlagzeug, Bass, Gitarre und singt. Einzelne gespielte Parts speichert er dabei direkt ab und schaltet sie per Taster wieder dem Stück an anderer Stelle zu.