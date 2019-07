Kostenpflichtiger Inhalt: Eier mit Speck 2019 in Viersen : Das Wellness-Festival

Eier mit Speck 2019 - Bilder vom Festival Tag 2.

Viersen Musikfestivals gibt es wie Sand am Strand. „Eier mit Speck“ in Viersen ist einzigartig. So familiär. So entspannt. So aufregend unaufgeregt.