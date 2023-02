Musikfest in Viersen Neuer Standort für Scottish Mayday in Viersen

Es sind ungewöhnliche Klänge, die durch die Klassenräume der Hauptschule in Süchteln schweben. In gleich zwei Räumen ist der Dudelsack zu hören, genauer gesagt der Chanter. „Wenn wir üben, spielen wir nur auf dem Chanter. Es ist der Teil des Dudelsacks, auf dem die Melodie erzeugt wird“, erklärt Jürgen Hölters, der Vorsitzende der White Hackle Pipes and Drums. Jeden Montag verwandeln sich drei Klassenzimmer in Übungsräume für die schottische Formation. „Wir suchen sowohl im Bereich Dudelsack wie auch Drums Nachwuchs“, sagt Hölters, der selber Dudelsack spielt. Um Interessierten einmal die beiden Instrumente vorzustellen und einen ersten Eindruck zu vermitteln, veranstalten die White Hackle Pipes and Drums am 25. und 26. März einen Workshop. Vorkenntnisse sind nicht nötig.