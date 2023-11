Von Viersen in den Musikolymp Konstantin Döben spielt mit eigener Band und für die Stars

Vielleicht war es Zufall, bestimmt war es Glück: „Eigentlich wollte ich Schlagzeug lernen, habe aber keinen Platz in der Schule bekommen“, sagt Konstantin Döben. „Dann war ich mit den Eltern bei Freunden, wo eine Trompete rumlag und ich verliebte mich direkt in das Instrument.“ Also lernte Döben Trompete spielen. Da war er sechs Jahre alt. Und als Trompeter hat es der gebürtige Viersener ganz schön weit gebracht: tritt mit Max Herre auf, mit Sammy Deluxe, spielt in der Band von Clueso. „Das hätte ich mir alles nie erträumt“, sagt Döben.