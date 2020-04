Musik in Viersen : Ein Flashmob mit der „Ode an die Freude“

Kreis Viersen Die Kreismusikschule lädt zum Mitmachen am offenen Fenster oder auf dem Balkon ein.

Die Kreismusikschule Viersen geht in der Corona-Krise neue Wege, um Musik zu den Menschen zu bringen: Auf Initiative von Nina Dahms, Lehrerin im Fach Harfe und Kammermusk, lädt die Kreismusikschule am Ostersonntag, 12. April, 12 Uhr, zu einem musikalischen Flashmob ein – zu Hause am offenen Fenster oder auf dem Balkon. Als Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise sind alle aufgerufen, mit Beethovens „Ode an die Freude“ – der berühmten Melodie aus dem Finale der Neunten Sinfonie – gemeinsam zu musizieren. Der Aufruf wird auch über die sozialen Netzwerke kommuniziert. Mithilfe von elf „Infosternen“ in verschiedenen Sprachen für Nord-, Ost,- West- und Südeuropa ruft die Kreismusikschule Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum gemeinsamen Musizieren auf. Noten in C-Dur sind für verschiedene Instrumente im Sternencluster notiert. Mehr auf der Facebook-Seite der Kreismusikschule Viersen und im Internet unter www.kreismusikschule.viersen.de.