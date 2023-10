Rund ums Museum „Mensch und Jagd“ Hubertusfest und Familientag an der Burg Brüggen

Neben einem Homo erectus am Lagerfeuer sitzen, Tierspuren folgen, per Knopfdruck ein Wildschwein zum Grunzen oder Vögel zum Zwitschern bringen: Für seine Besucher hat das Museum „Mensch und Jagd“ in der Burg Brüggen weit mehr zu bieten als detailreiche Info-Tafeln und Exponate, die einen Einblick in die Geschichte der Jagd geben. „Der Homo erectus hat vor etwa 1,8 Millionen Jahren gelebt, er war der erste aktive Jäger“, erklärt Museumsleiterin Bärbel Weinmann. Noch immer trage der Mensch „Gene der Jagd“ in sich. Wie sich das äußert, wie sich der menschliche Körper jagdbedingt verändert hat: Auch darüber können Museumsgänger einiges erfahren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch am Sonntag, 29. Oktober? Weinmann und ihr Team haben ein Hubertusfest mit Familientag rund um die Themen „Mensch und Natur“ geplant.