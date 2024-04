Generationenwechsel in Niederkrüchten Musikschule Lucht ist startklar für die nächste Generation

Besonders intensiv gebucht seien nach wie vor die Bambinikurse für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren und die Instrumenten-Schnupperkurse, die sich an Kinder von fünf bis neun Jahren richteten. „Es geht darum, dass spielerisch erste musikalische Lernschritte vermittelt werden, abseits von Noten“, erklärt Edgar Lucht. Bei den Schnupperkursen werden die musikalischen Parameter dann ausgelotet. „Kinder, die früh musikalische Schulung erfahren, finden später schneller in das eigentliche Handwerk, ein Instrument spielen zu können“, weiß Lucht. Mit der Notenlehre und konkreten Lerneinheiten am Instrument kämen ältere Kids dann in den Aufbaukursen, beispielsweise der „Trommelbande“, den „Tastenmäusen“ oder auch den „Gitarrenhasen“ in Berührung, so Christiane Lucht. Aber auch für Erwachsene gebe es zahlreiche Angebote, Workshops für Bands seien genauso darunter wie die Option, das Singen zu erlernen. „Momentan gehen bei uns rund 500 Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen regelmäßig ein- und aus“, sagt Edgar Lucht.