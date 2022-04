Kreis Viersen Wegen der Osterfeiertage verschieben sich im Westkreis die Leerungen der Abfalltonnen.

„Bereits am Samstag, 9. April, werden die Touren vom 11. April vorgezogen“, erklärt Kristiane Helmhold, Sprecherin der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN). Die EGN ist mit der Tonnenleerung in der Stadt Nettetal und den Gemeinden Schwalmtal und Brüggen beauftragt.

Auch das Unternehmen Schönmackers, das in Viersen die Restabfalltonnen leert, zieht in der Woche vor Ostern die Tonnenleerungen um einen Tag vor und leert auch ausnahmsweise am Samstag, 9. April. In der Woche nach Ostern verschieben sich viele Leerungen um einen Tag nach hinten.