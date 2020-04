Entsorgung in Viersen : Mülltonnen werden nicht geleert

In Viersen bleiben am Montag etliche Mülltonnen stehen - an der ehemaligen Deponie in Süchteln kam es zu einem langen Stau. Foto: Janssen, Sabine (saja)

Viersen Grund ist ein langer Stau am jetzt wieder für Privatleute geöffneten Wertstoffhof an der ehemaligen Deponie in Süchteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wiederöffnung des Entsorgungsstandortes an der ehemaligen Deponie in Süchteln für Privatanlieferungen hat am Montag, zu erheblichem Andrang geführt. Eine Folge: Die Müllwagen des von Stadt mit der Müllabfuhr beauftragten Unternehmens Schönmackers stehen im Stau. „Das führt leider dazu, dass nicht alle Mülltonnen wie geplant geleert werden können“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke.

Leerungen, die staubedingt ausfallen, könnten nicht kurzfristig nachgeholt werden, hieß es von Seiten der Stadtverwaltung. „Tonnen, die stehengeblieben sind, werden erst bei der nächsten turnusgemäßen Leerung wieder bedient“, so Schliffke. „Ursache dafür ist der Umstand, dass das Müllaufkommen in den vergangenen Wochen erheblich zugenommen hat.“ Die Müllwagen müssten darum ohnehin häufiger als sonst zur Entleerung zum Entsorgungsstandort fahren, so dass die Touren schon ohne Stau länger dauerten. Sogenannte Nachfahrten sind aus Kapazitätsgründen nicht zu schaffen.