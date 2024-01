Die Polizei ermittelt Mülltonnen in Viersen und Nettetal brennen

Nach dem Brand einer Papiermülltonne am Montag gegen 19.30 Uhr an der Herzogstraße im Rahser schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Außerdem brannten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Restmüll- und eine Papiertonne auf einem Grundstück an der Lobbericher Straße in Nettetal-Breyell lichterloh. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer rasch löchte. Ein angrenzender Zaun wurde beschädigt. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen; sie können sich melden unter der Rufnummer 02162 3770.