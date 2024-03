Müllsammeltag in Niederkrüchten Was 170 Einwohner alles im Wald gefunden haben

Müll richtig entsorgen und nicht in Wäldern loswerden - dafür setzten sich am Samstag rund 170 Menschen aller Altersklassen in Niederkrüchten ein. Sie nahmen an der 19. Ausgabe der Müllsammelaktion der Gemeinde Niederkrüchten teil. „Wir möchten zeigen, dass man Müll nicht einfach wegschmeißen sollte. Die Menschen sollen für die Umwelt sensibilisiert werden und sehen, was für Müll in der Umwelt landet, wenn man ihn nicht richtig entsorgt“, sagte Lea Korall, Klimaschutzmanagerin in der Gemeinde Niederkrüchten. Sie leitete den Müllsammeltag zum ersten Mal und sieht ihn als wichtigen Bestandteil der Gemeinschaft in Niederkrüchten an.