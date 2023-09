Abfallsystem in Niederkrüchten Politik uneins über Pläne für Müllentsorgung

Ab 1. Januar 2025 soll der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) für die Müllentsorgung in Niederkrüchten und Schwalmtal zuständig werden. Dafür sprach sich jetzt der Haupt- und Finanzausschuss in Niederkrüchten mehrheitlich aus. Mit ja stimmten die Mitglieder der Grünen, SPD, NWG und CWG, dagegen CDU und FDP. Der endgültige Beschluss steht in der Ratssitzung am 19. September an. Schon lange wurde in diese Richtung verhandelt. Der Grund: Eine interkommunale Abfallentsorgung führe insgesamt zu größeren Müllmengen, die wiederum bei einer Ausschreibung zu günstigeren Tarifen führen soll.