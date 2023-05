War es Brandstiftung? Müllcontainer an Schule in Viersen brennt

Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr hat an der Grundschule an der Bachstraße in Viersen ein Müllcontainer gebrannt. „Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht aktuell davon aus, dass der Container für Altpapier in Brand gesetzt wurde“, teilte eine Polizeisprecherin mit. „Deshalb fragen die Ermittler: Wer hat am Sonntag, 30. April, um die Mittagszeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bachstraße in Viersen gemacht?“ Für Hinweise ist die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 erreichbar. Erst vor wenigen Wochen, am 27. März, hatte die Polizei einen ähnlichen Fall gemeldet: In zwei Mülleimern an einer Grundschule an der Dammstraße in Viersen-Dülken hatte es gebrannt. Ein Zeuge entdeckte das Feuer, es entstand ein Gebäudeschaden. Die Polizei schloss eine Selbstentzündung aus.