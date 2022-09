Kreis Viersen : Müllabfuhr in Nettetal, Schwalmtal und Brüggen kommt später

Müllabfuhr in Nettetal, Schwalmtal und Brüggen kommt später

Kreis Viersen Wegen des Tags der Deutschen Einheit verschieben sich die Abfuhrtermine für graue, braune, gelbe und graue Tonnen. Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein fährt die Bezirke in Nettetal, Brüggen und Schwalmtal nach dem Feiertag jeweils einen Tag später ab als üblich.

In Nettetal verschiebt sich die Abfuhr der Biotonnen und gelben Tonnen, in Schwalmtal verschiebt sich die Abfuhr der Restabfälle (graue Tonnen), und in Brüggen werden Restabfälle und Bioabfälle jeweils einen Tag später abgeholt.