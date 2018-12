Zusatz-Termin : Müllabfuhr an Silvester

Die gelben Tonnen werden am 31. Dezember im Bezirk 8 geleert. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Anders als zunächst geplant wird die Müllabfuhr auch an Silvester in einzelnen Stadtbezirken in Viersen im Einsatz sein. Wie das mit der Müllabfuhr beauftragte Unternehmen Schönmackers mitteilte, sollen am Montag, 31. Dezember, in den Bezirken 1, 4 und 8 Abfälle eingesammelt werden.

