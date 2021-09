Einsatz in Schwalmtal-Amern : Müll in Fahrzeug geriet in Brand

Müll in Fahrzeug geriet in Brand

Schwalmtal Das war ein eher ungewöhnlicher Einsatz für den Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal: Er wurde zu einem Entsorgungsfahrzeug gerufen.

Zu einem „Großbrand an einem Fahrzeug“ ist der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal am Donnerstag zur Straße „Lotzemer“ in Schwalmtal-Amern ausgerückt. Der Brand war in einem mit Abfall beladenen Entsorgungsfahrzeug ausgebrochen. Zunächst kippten die elf Einsatzkräfte den Unrat aus dem Fahrzeug und zogen ihn auseinander; anschließend löschte ein Trupp unter Atemschutz den Brand mit einem C-Rohr. Die Straße war wegen des Feuerwehreinsatzes für rund eine Stunde gesperrt. Der Löschzug Amern war insgesamt mit drei Fahrzeugen vor Ort.