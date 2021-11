Weihnachtsmärkte in Brüggen und Schwalmtal : Mühlenweihnacht noch unklar – Lichterglanz fällt aus

Brüggen/schwalmtal In Bracht wird noch über die Mühlenweihnacht entschieden. Welche andere Lösung es in Waldniel gibt. Der Lichterglanz ist hingegen bereits abgesagt.

In Waldniel ist die Entscheidung zum Weihnachtsmarkt gefallen, in Brüggen-Bracht steht sie für die Mühlenweihnacht noch aus: Auch wenn die Weihnachtsbeleuchtung bereits das historische Zentrum von Schwalmtal-Waldniel erhellt: Auf handwerkliche Kunst und das Kinderkarussell müssen die Menschen in diesem Jahr verzichten. Der Gewerbeverein Schwlamtal hat sich jetzt dazu entschlossen, das Lichterfest und den Weihnachtsmarkt für das zweite Adventswochenende abzusagen.

Allerdings: Um auf die große Resonanz zu einem Weihnachtsmarkt zu reagieren, gibt es eine andere Möglichkeit: „Die Schaustellerfamilie Botschen-Weiß und Thomas Weuthen haben am Samstag, 27. November, drei einzelne Buden unter dem Motto ,Weihnachtsklüngel’ eröffnet“, so Lentzen. Typische Weihnachtsmarkt-Leckereien wie Glühwein, Kinderpunsch und andere Heißgetränke, Crépes, Popcorn, gebrannte Mandeln und gebratene Champignons sollen dabei helfen, zumindest etwas Weihnachtsatmosphäre zu bewahren, die man schmecken kann. Gemäß der Corona-Schutzverordnung müssen Besucher der Buden entweder genesen oder geimpft sein und dies nachweisen.

Anders als im vergangenen Jahr wird es Paul Lentzen zufolge keinen virtuellen Weihnachtsmarkt geben, der Aufwand sei zu groß. „Wir möchten dafür werben, den ,Weihnachtsklüngel’ in Waldniel zu unterstützen und das Angebot so oft und gut wie möglich zu nutzen, um allen etwas Weihnachtsflair in diesen schweren Zeiten zu erhalten“, so Lentzen.