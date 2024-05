Mühlentag im Kreis Viersen Unsere Mühlen und ihre schrägen Geschichten

Narrenmühle Vor fünf Jahren war die Narrenmühle verschwunden. Einfach weg. Und auf der Grünfläche am Ernst-Hellmund-Platz in Viersen-Dülken gab es statt der historischen Bockwindmühle bloß öde Wiese zu sehen. Die Mühle war Stück für Stück abgebaut worden, wurde in den Niederlanden restauriert. Seit 2021 ist sie zurück und schöner denn je. Die 1809 erbaute Mühle verfügt über ein restauriertes Mahlwerk – und beinhaltet ein Museum: das Narrenmuseum. Sie ist Versammlungsort der Dülkener Narrenakademie – und am 11.11. findet dort der traditionelle Ritt auf Steckenpferden um die Mühle statt, zur Eröffnung der Karnevalssession.