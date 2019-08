Am Wochenende nach Dülken : Dülkener feiern drei Tage lang Mühlenfest

Gastgeber des Mühlenfests war Anfangs die Stadt. Seit etwa 25 Jahren organisiert es der Werbering Viersen aktiv. Dabei wird er unter anderem von der Volksbank, der Sparkasse und dem Citymanagement unterstützt. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Dülken Mit Schlagerparty, Familientag und verkaufsoffenem Sonntag möchten die Organisatoren für Besucherandrang in der Dülkener Altstadt sorgen. Auf der Bühne: Achim Petry, Michael Holm und Anna-Maria Zimmermann.

Der zuständige Arbeitskreis im Viersener Werbering hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Diesmal soll das Mühlenfest auf dem Alten Markt in Dülken alle vorangegangenen toppen. Und das sind einige, Premiere war schließlich schon 1978. „Bisher war das Fest eher kleiner, bescheidener“, sagt Günther Kamp vom Arbeitskreis. Und: „Es wurde immer schwieriger, Sponsorengelder zu bekommen.“ Die Mittel hätten meist für einen Abend mit einer guten Band auf der Bühne gereicht. Doch dank zusätzlicher Sponsorengelder sei der Etat jetzt dreimal so hoch. Volker Diericks vom Arbeitskreis kündigt an, wie sich das beim Mühlenfest von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, auswirkt: „Größere Bühne, größere Künstler.“



Auf der Bühne Geplant ist, dass Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Dülkens Ortsbürgermeisterin Simone Gartz (CDU) das Mühlenfest am Freitag um 20 Uhr auf der Bühne eröffnen. Danach tritt Achim Petry auf, der Sohn von Wolfgang Petry komme „mit allen Songs seines Vaters“, sagt Diericks. Etwa bis Mitternacht können die Dülkener am Freitag auf dem Alten Markt feiern. Am Samstag geht’s von 19.30 bis 1 Uhr weiter mit einer Schlagerparty, dafür hat der Arbeitskreis die Künstler Michael Holm, Anna-Maria Zimmermann, Alex Rosenrot, Marco Kloss, den Dülkener Jermaine, Celina und Mike Bauhaus engagiert. Der Sonntag soll Familientag sein: Ab 13 Uhr – Ende offen – wechseln sich auf der Bühne die Earls und die Abba-Coverband "Take a chance on us" ab.

Info Programm von Freitag bis Sonntag Termin Mühlenfest von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September. Am Freitag ist von 20 Uhr bis Mitternacht Programm, am Samstag von 19.30 bis 1 Uhr, am Sonntag ab 13 Uhr, Ende offen. Wertmarken An den Getränke- und Imbiss-Ständen wird mit Wertmarken bezahlt.

Für Kinder Am Sonntagmittag bummelt der Oberhausener Künstler „Der Partylöwe“ über die Dülkener Festmeile. „Das ist ein Stelzenmann, der zum Beispiel Figuren aus Ballons modelliert“, erläutert Diericks. Rund um die Skulptur „Tien Anton“ in der Altstadt werden drei Hüpfburgen aufgeblasen, außerdem wird ein Sandkasten befüllt. Natürlich gebe aus auch Kinderschminken, ergänzt Kamp.

Shoppen und Schaufenster Die Dülkener Einzelhändler feiern mit: Am Sonntag sind von 13 bis 18 Uhr die Läden der teilnehmenden Geschäftsleute geöffnet. Für Besucher, die nicht in die Läden möchten, lohnt sich trotzdem ein Blick in die Schaufenster. Das Dülken-Büro hat eine Ausstellung organisiert, bei der bis Mitte September 17 Künstler in 24 Schaufenstern eine Auswahl ihrer Werke präsentieren. Zu sehen sind Gemälde, Fotos und Skulpturen.

Deko und Kulinarik Auf dem Alten Markt sollen Sonnenschirme und Stehtisch-Hussen in den Dülkener Farben Schwarz und Gelb für ein einheitliches Bild sorgen. „Sehr schön wäre es, wenn die Anlieger zusätzlich ihre Dülkener Fahnen hissen würden“, sagen die Organisatoren. Die Bühne soll vor dem Brunnen an der Kirche St. Cornelius aufgebaut werden, in dem Bereich siedeln sich unter anderem auch eine Cocktailbar, Weinstände und Imbisswagen an. „Wir werden viel Fläche für die angrenzende Gastronomie freilassen“, betont Kamp. Die Besucher zahlen mit Wertmarken, die sie in zwei Buden kaufen können.

Führungen Dülkens Nachtwächter André Schmitz bietet am Sonntagnachmittag zwei Führungen durch die Kirche St. Cornelius an. Das Mühlenfest heißt Mühlenfest, weil die Narrenmühle an der Rheindahlener Straße 4 ein Dülkener Wahrzeichen ist – also wird auch sie eingebunden. „Die Narrenmühle ist am Sonntag von 11 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet“, kündigt Kamp an.