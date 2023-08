Drei Tage Programm in Viersen Mühlenfest – und es war wieder ein Erfolg

Der Fassanstich am Freitag, 25. August, war Frauensache. Ortsbürgermeisterin Simone Gartz und Bürgermeisterin Sabine Anemüller sorgten für eine völlig unfallfreie Aktion: Das zischte nichts, da schäumte nichts – und so soll es ja auch sein. Organisator Torsten Grüters war im Vorfeld schnell einig geworden mit dem Königlich-Bayrischen Vollgas-Orchester. Er hatte diese Formation bereits im Bürgerhaus auftreten lassen. Grüters dürfte von dem Auftritt ebenso wenig enttäuscht gewesen sein wie die zahlreichen Menschen, die sich den Auftritt am Freitagabend nicht entgehen lassen wollten. Am Samstag sorgte dann die Roland-Brüggen-Partyband für tolle Stimmung, und am Sonntag waren es The Earls, die ihr Publikum bestens unterhielten.