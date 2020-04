Unfall in Viersen : Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Viersen Der 59-Jährige fuhr auf einem Waldweg in Richtung Dornbuscher Weg.

Ein 59-jähriger Mountainbike-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Sonntagvormittag im Waldgebiet Süchtelner Höhen in Viersen-Süchteln schwer verletzt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war an dem Unfall nicht beteiligt. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, fuhr der 59-Jährige gegen 10.55 Uhr mit seinem Mountainbike über einen Waldweg auf den Süchtelner Höhen. Er war in Richtung des Dornbuscher Wegs unterwegs. Beim Übergang zur Straße blieb der Radler dann nach Polizeiangaben offensichtlich am Bordstein hängen. Der Mountainbike-Fahrer stürzte daraufhin und verletzte sich dabei schwer.