Unfall in Viersen : Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Unfall in Viersen

Die Frau wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik.

Eine 46-jährige Motorradfahrerin aus Grefrath ist am Sonntag bei einem Unfall in Viersen-Süchteln schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr sie gegen 13.20 Uhr auf der Grefrather Straße Richtung Süchteln. Kurz vor Ortseingang übersah sie das vor ihr fahrende Auto eines 63-Jährigen, der nach links ins Tuppenend abbiegen wollte. Beim Aufprall verletzte sie sich so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.