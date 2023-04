Unfall in Viersen-Dülken Motorradfahrer verletzt sich bei Stunt schwer

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 15 Uhr auf der Brabanter Straße im Stadtteil Dülken nach einem Überholmanöver. Der 21-Jährige war mit seinem Motorrad von Süchteln aus kommend in Richtung Bücklersstraße unterwegs. Mehrere Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, dass er das Vorderrad hochgezogen und einen „Wheelie“ gemacht habe.