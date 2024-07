Opfer aus Viersen Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Der Unfall hat sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf der Landstraße 475 zwischen der Kreuzung mit der Renneper Straße und dem Ortseingang Waldnieler Straße ereignet. Der Motorradfahrer kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er starb an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme durch die Polizei, die von einem Team aus Düsseldorf unterstützt wurde, dauerte bis gegen 20.30 Uhr. So lange war der Straßenabschnitt auch gesperrt. Warum der Viersener von der Straße abgekommen ist, dazu machte die Polizei in einer ersten Mitteilung keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.