Unfall in Viersen-Dülken : Motorradfahrer schwer verletzt

Das Krad geriet bei dem Unfall unter den Traktor. Foto: Günter Jungmann

Viersen Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Kradfahrer war gegen 11.50 Uhr in Viersen-Dülken auf dem Gewerbering unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Traktor zusammenstieß.

Dabei verletzte sich der Niederkrüchtener so schwer, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Lebensgefahr besteht nicht.

(mrö)