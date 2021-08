Niederkrüchtener verunglückt in Wegberg : Motorradfahrer kollidiert mit Verkehrsschild

Wegberg/Niederkrüchten Ein 58-jähriger Mann aus Niederkrüchten ist bei einem Unfall in Wegberg am Sonntag schwer verletzt worden. Laut Polizei kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Die Unfallursache ist bislang unbekannt.

Ein 58-jähriger Mann aus Niederkrüchten ist bei einem Unfall in Wegberg am Sonntag, 22. August, schwer verunglückt. Laut Kreispolizeibehörde Heinsberg ereignete sich der Unfall ohne weitere Beteiligte um 10.50 Uhr an der Einmündung L367 (Alte Landstraße)/K29. Der Motorradfahrer war auf der Landstraße in Richtung Klinikum unterwegs und wollte nach rechts in die einmündende K29 in Richtung Tüschenbroich abbiegen. Aus unbekannter Ursache verlor der Mann laut Polizei beim Abbiegen die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, das auf der Mittelinsel der K29 in der Einmündung stand. Dabei wurde der Niederkrüchtener schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei stellte das beschädigte Motorrad sicher.