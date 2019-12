Kriminalität in Brüggen : Mordversuch in Brüggen

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Foto: dpa/dpa, jan ggr iku

Ein 74-jähriger Mann soll am Montagabend versucht haben, seine 67-jährige Ehefrau in Brüggen mit einem Messer zu töten. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagabend mit. Die Frau überlebte den Angriff unverletzt.

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Tat soll sich am Montagabend gegen 20.10 Uhr in dem privaten Haushalt ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 74-Jährige während eines Streits nach einem offen in der Küche liegenden Brotmesser. Er stach in Richtung des Oberkörpers der Frau. Hierbei wurde die Jacke beschädigt. Die Frau gab an, dass sie das Messer auf der Haut gespürt habe. Anschließend soll der Mann noch einmal mit dem Messer in Richtung Ihres Rückens gestochen, diesen aber verfehlt haben.

Das Ehepaar ist der Polizei bekannt: „In der Vergangenheit war es aufgrund des häuslichen Unfriedens bereits vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen gekommen“, so ein Sprecher.

Die Frau lief nach der Attacke aus dem Haus. Die alarmierten Beamten der Polizei Viersen trafen den 74-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Tathandlung wurde als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet.