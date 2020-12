Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess um getötete Greta aus Viersen : Kita-Erzieherinnen berichten von Reanimationsversuchen

Am Dienstag sagten Kolleginnen und Kollegen der angeklagten Erzieherin (Archivfoto) aus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Viersen/Mönchengladbach Im Prozess um die getötete Dreijährige aus Viersen sagten nun mehrere Erzieherinnen aus. Sie erklärten, dass die Angeklagte, die an jenem Tag im April nur Greta in der Nachmittagsbetreuung hatte, kurz vor 15 Uhr in ihren Raum gekommen sei und gesagt habe: „Helft mir, ich kriege Greta nicht wach.“