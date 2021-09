PS-Spektakel in Viersen : Monster-Trucks begeistern in Dülken

Geht’s auch eine Nummer kleiner? Der Polizei-Monster-Truck mit seinen anderthalb Meter großen Rädern schafft das spielend. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen-Dülken Menschen, Motoren, Sensationen – die „Lemoine Monster Truck Show“ hielt die Zuschauer in Dülken in Atem. Am Ende bekamen die Gäste ein besonderes Angebot.