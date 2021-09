Kirche in Niederkrüchten : Mönchsgesänge, Meditationen und Stockbrot

Niederkrüchten Am Sonntag startet eine „Geistliche Woche“ der Pfarrgemeinden in Nieder- und Oberkrüchten. Dabei spricht auch ein Pfarrer über sein bewegtes Leben.

„Vertraut den neuen Wegen“ ist der Titel einer geistlichen Woche, den die Pfarrgemeinden St. Bartholomäus in Niederkrüchten und St. Martin in Oberkrüchten geplant haben. Von Sonntag, 26. September, bis Sonntag, 3. Oktober, ist ein Programm mit vielfältigen Angeboten geplant.

Am Sonntag, 26. September, beginnt um 11.30 Uhr, ein Eröffnungsgottesdienst in St. Bartholomäus.

Am Dienstag, 28. September, 19 Uhr, ist in St. Bartholomäus ein Abendimpuls unter dem Thema „Gesegnet unterwegs“ geplant.

Für Mittwoch, 29. September, 19 bis 22 Uhr, ist eine Filmvorführung mit anschließendem Gespräch mit Exerzitienseelsorger Pfarrer Frank Reyans vorgesehen. Am Donnerstag, 30. September, 19.30 Uhr, spricht Pfarrer Timotheus Eller, der in Brüggen, Born und Bracht tätig war, über seinen bewegtes Leben unter dem Motto „Gott schreibt auf krummen Linien gerade“. Um 19 Uhr stimmen Mönchsgesänge auf den Abend ein. Treffpunkt ist das Pfarrheim an der Dr.-Lindemann-Straße 5 in Alt-Niederkrüchten.