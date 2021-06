ÖPNV in Viersen und Willich : Gladbach will Erklärung zur S 28 nachverhandeln

Viersen/Mönchengladbach Am Dienstagabend legte die Ratsmehrheit der Nachbarstadt der Regiobahn-Verlängerung neue Steine in den Weg. Die getroffene Vereinbarung mit dem Kreis Viersen und den Städten Viersen und Willich soll neu verhandelt werden.

Die Kritik von Mönchengladbacher Anliegern an der geplanten Trasse für eine verlängerte S-Bahnline 28 hat die Kooperationspartner im Rat der Nachbarstadt – SPD, Grüne und FDP – offenbar noch einmal nachdenken lassen. Im Planungsausschuss des Rates präsentierten sie am Dienstagabend einen Antrag, der die Stadtverwaltung auffordert, in weiteren Gesprächen mit dem Kreis Viersen und den Städten Viersen und Willich auf eine „Anpassung“ des Entwurfs einer gemeinsamen Erklärung zu diesem umstrittenen Projekt hinzuarbeiten. Das soll geschehen, bevor der Mönchengladbacher Stadtrat über die gemeinsame Erklärung entscheidet. Ursprünglich war geplant, dass der Kreistag in Viersen am kommenden Donnerstag den „Letter of Intent“ beschließt – dieses Datum dürfte nun nicht mehr zu halten sein.