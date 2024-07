Schmuck und BMW bei Einbruch entwendet Prozess um angezündeten Fluchtwagen – Niederkrüchtener angeklagt

Vor Gericht wollte der munter und aufgeräumt wirkende Angeklagte sich nicht zu dem Einbruchsversuch äußern. Den erfolgreichen Einbruch in das Haus räumte seine Verteidigerin jedoch ein. An dem Tag habe er mit einem Bekannten, dessen Namen er nicht nennen wolle, Karneval gefeiert, Alkohol und verschiedene Drogen konsuminert. Als ihnen das Geld ausging, hätten sie sich gegen 19 Uhr zu der Tat entschlossen, um an „Geld fürs Weitertrinken“ zu gelangen. Zufällig hätten sie einen Schraubenzieher auf der Straße gefunden. Das Haus habe leer ausgesehen, und auf ihr zweimaliges Klingeln habe niemand geöffnet, so dass sie sich mit dem Schraubenzieher Zugang verschafft hätten.