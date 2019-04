Zwei 15-Jährige in Haft : Bande soll drei ASB-Autos gestohlen haben

Eine 13-köpfige Gruppe verwüstete vor gut zwei Jahren das damals frisch renovierte Parkhotel in Mönchengladbach-Rheydt. Unter den Tätern von damals sollen auch Mitglieder der Bande sein. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Brüggen/Mönchengladbach Neun Jungen aus Mönchengladbach sollen Seniorinnen in Wohnungen beraubt haben. Sie werden auch für den Diebstahl dreier Fahrzeuge beim Arbeiter-Samariterbund (ASB) in Brüggen Anfang Januar verantwortlich gemacht.

Einen „Masterplan“ für ihre Taten gab es nicht. „Sie wollten cool sein und dazu gehören“, sagt Steffen Lemke. Er ist der Leiter der EK „Süd“, der Ermittlungskommission, die einer neunköpfigen Bande aus Mönchengladbach-Rheydt auf die Spur gekommen ist. 60 Straftaten konnte man den Gang-Mitgliedern im Alter von 14 bis 22 Jahren schon zuordnen. „Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Lemke. Er ist sicher, dass weitere Fälle hinzukommen werden.

Auf das Konto der Bande sollen auch der Einbruch in die Brüggener Filiale des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) an der Borner Straße und der Diebstahl von drei ASB-Pflegedienstfahrzeugen der Marke Fiat Panda gehen. Alle drei Autos trugen eine große ASB-Aufschrift. Die Tatzeit lag zwischen dem Neujahrsabend und dem Morgen des 2. Januar. Die Einbrecher hatten außerdem hundert Euro Bargeld erbeutet. Nach jetzigem Kenntnisstand fanden die jugendlichen Täter die Autoschlüssel und machten zunächst mit zwei Fahrzeugen eine Spitztour. Als bei einem Wagen der Tank leer war, entwendeten sie das dritte Fahrzeug. Alle drei Autos wurden einige Tage später an unterschiedlichen Orten in Brüggen und Mönchengladbach abgestellt aufgefunden.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen gegen die Kinderbande war ein Einbruch in einen Kindergarten an der Hohlstraße in Mönchengladbach am 2. Januar. Die Polizei erwischte damals einen 15-Jährigen auf frischer Tat. Zu dem Zeitpunkt war der Junge bereits zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden, er hatte die Haft aber noch nicht angetreten. Der 15-Jährige gilt als jugendlicher Intensivtäter. Seine Vernehmung, Spurenauswertungen und Zeugenbefragungen führten zu einem weiteren 15-Jährigen. Auch dieser Junge war bereits zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden.

Auch für den Diebstahl von drei Autos des ASB in Brüggen soll die Jugendbande verantwortlich sein. Foto: dpa/Heiko Kolbe

Insgesamt neun Bandenmitgliedern konnte die EK „Süd“ ermitteln. In wechselnder Tatbeteiligung sollen sie eine 91-Jährige und eine 74-Jährige in ihren Wohnungen überfallen und ausgeraubt haben. An der Friedensstraße bedrohten sie einen Taxifahrer und machten dabei von einer Schreckschusspistole Gebrauch. An der Schlossstraße hielten sie einem Jugendlichen ein Messer vor, weil sie sein Mobiltelefon stehlen wollten. Sie sollen Seniorinnen mit viel Schmuck ausgespäht und verfolgt haben, um später in ihre Wohnungen einzubrechen. Sie durchwühlten Kindergärten und Firmenräume.

Mit dem erbeuteten Geld kauften sie Marihuana. Die älteren mieteten sich teure, schnelle Wagen. Automarken will Jutta Weinmann von der EK „Süd“ nicht nennen, „aber es waren schon sehr protzige Karren“.

Viele Taten seien spontan geschehen. „Die Gruppe hing zusammen ab, hatte plötzlich Lust, etwas zu trinken. Wenn kein Geld da war, wurde es sich besorgt“, sagt der EK-Leiter. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete die Gang insgesamt eine Geldsumme von 5000 bis 10.000 Euro. Dazu komme der Sachschaden. „Der liegt allein in Brüggen im fünfstelligen Bereich“, so Weinmann. Und: „Die Täter haben viele Tatorte verwüstet hinterlassen.“

Alle jetzt ermittelten Bandenmitglieder sind polizeibekannt, wie Lemke sagt. Neben dem 15-Jährigen standen zwei weitere Jugendliche auf der Liste der jungen Intensivtäter, bis sie zu alt für das Präventionsprogramm wurden. Alle neun Tatverdächtigen sind Deutsche, die älteren haben keine Ausbildung und keinen Job, die jüngeren haben sich nur selten in der Schule blicken lassen. Und die Familienverhältnisse? Die könne man nicht wohlgeordnet nennen, sagt Lemke.