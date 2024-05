Tatorte in Niederkrüchten Strohfiguren stehen in Flammen – Brandstiftung?

Gegen 2.45 Uhr, so berichtet die Polizei, brannten mehrere Strohfiguren an der Mönchengladbacher Straße in Elmpt. Ein Zeuge entdeckte die lichterloh brennenden Figuren und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei schließt nicht aus, dass Brandstifter am Werk waren, und bittet daher Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise.