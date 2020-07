Vorfall in Brüggen : Detonationen reißen Anwohner aus dem Schlaf

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Brüggen Mitten in der Nacht wurden die Bewohner einer Wohnung über einem Restaurant am Brüggener Burgwall aus dem Schlaf gerissen: Unten war etwas detoniert. Ein Tisch geriet in Brand, weitere Möbel wurden beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Nacht zu Mittwoch wurden Bewohner einer Wohnung über einem Restaurant am Burgwall in Brüggen gegen 2 Uhr durch zwei Detonationen aus dem Schlaf gerissen. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie zwei Roller in Richtung Burgweiher davonfuhren.

Die beiden Unbekannten hatten vermutlich mit Brandbeschleunigern einen Tisch im Außenbereich des Restaurants in Brand gesetzt und dadurch auch weitere Möbel beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die Täter. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder zwei Rollerfahrer beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

