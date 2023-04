Modernes Wohnen in Niederkrüchten Neuer Markt lockt Hunderte Besucher

Von den Ausstellern gibt es Lob für das neue Angebot der Gemeinde: „Die Besucher sind neugierig und kommen mit konkreten Fragen. Wenn es eine Wiederholung gibt sind wir wieder mit von der Partie“, sagt Bernd Ivangs. Der LBS-Gebietsleiter und sein Team stellen unter anderem das Sonderkreditprogramm für eine nachhaltige Gebäudesanierung vor, das auf ein großes Interesse stößt. „Alles, was der CO 2 -Reduktion dient, findet Berücksichtigung. Es handelt sich dabei um ein Kreditvolumen von 50.000 Euro, bei dem kein Eintrag ins Grundbuch erfolgt“, erläutert Ivangs den Zuhörern. Wie schnell solche Summen in Sachen Sanierung und Optimierung zusammenkommen können, zeigt sich am Stand von Nkr Sanitär und Heizung. Jürgen Schmitz interessiert sich für eine Wärmepumpe und durchläuft mit Geschäftsführer Helmut Schreurs das auf dem Tablet aufgespielte Programm zur Kosten-Errechnung und möglichen Einsparung durch eine Wärmepumpe. Wobei die Investitionskosten in seinem Fall bei rund 34.000 Euro liegen würden, aber die Amortisierung nicht ganz so gut aussieht.