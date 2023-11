Was Sportvereine in Brüggen und Schwalmtal bieten Wo die Startbahn auch schon mal Wettkampf-Bahn wird

In den Oster- und Sommerferien bietet der LSV jede Woche an einem Nachmittag ein Schnupperfliegen für Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse oder für interessierte Erwachsene an. Sie können direkt ohne Kosten oder Anmeldung an die Steuerknüppel und unter Anleitung vom Verein bereitgestellte Modelle fliegen. Erfahrene Modellbauer helfen Jugendlichen, die ein eigenes Fluggerät bauen wollen.