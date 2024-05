Mobilfunkwoche im Kreis Viersen Kampf gegen Funklöcher

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Schirmerrin der Mobilfunkwoche, sagt: „Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, ob zu Hause oder unterwegs: Ein guter Mobilfunkempfang ist Grundvoraussetzung für unseren Alltag – doch noch immer ist das nicht überall ohne Verbindungsabbruch möglich.“ In Nordrhein-Westfalen werde kontinuierlich am flächendeckenden Ausbau gearbeitet, so die Ministerin. „Um den Mobilfunk noch gezielter verbessern können, sind alle Bürgerinnen und Bürger in der zweiten Mobilfunkmesswoche NRW dazu aufgerufen, ihren gegenwärtigen Empfang zu messen und Funklöcher aufzuspüren.“