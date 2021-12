Kreis Viersen : Mobiles Internet – Zwölf zusätzliche Standorte für 5G

Der Mobilfunkanbieter Vodafone kündigte jetzt den Bau von zwölf zusätzlichen 5G-Funkstationen im Kreis Viersen an. Foto: dpa-tmn/Christoph Dernbach

Kreis Viersen Bis Mitte 2022 will der Mobilfunkanbieter Vodafone zwölf zusätzliche 5G-Mobilfunkstationen errichten. Und das Unternehmen erklärt, was es mit den 75 vorhandenen Mobilfunkstationen im Kreis Viersen vorhat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mobilfunkanbieter Vodafone treibt den Ausbau für die Breitbandtechnologie 5G im Kreis Viersen voran. Wie das Unternehmen mitteilte, will es bis Mitte 2022 an einem Dutzend Standorten im Kreis 5G-Technologie einbauen. Zurzeit versorgt Vodafone bereits an 16 Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G, neue 5G-Mobilfunkstationen wurden vor Kurzem in Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten, Willich und Grefrath in Betrieb genommen. Die zusätzlichen 5G-Bauprojekte sollen in Viersen (drei Stationen), Nettetal (2), Brüggen (1), Niederkrüchten (2), Willich (2) und Kempen (2) realisiert werden. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis Viersen an das 5G-Netz anzubinden, erklärte ein Vodafone Sprecher — so, wie es bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache (GSM =2G) und bei der mobilen Breitbandtechnologie LTE (=4G) bereits heute nahezu der Fall sei.

5G deckt beim mobilen Datenverkehr alle Vorteile der mobilen Breitbandtechnologie LTE ab – das allerdings mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden 75 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird — zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

Aktuell sind laut Unternehmen 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 99,9 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2022 wird Vodafone im Kreis noch 13 weitere LTE-Bauprojekte realisieren. So sollen in Schwalmtal und Kempen zwei neue LTE-Stationen in Betrieb genommen werden, um bestehende LTE-Funklöcher zu beseitigen und die Bevölkerung im Versorgungsgebiet erstmals an das LTE-Netz anzubinden. „Zudem werden wir an elf vorhandenen LTE-Stationen zusätzliche LTE-Antennen anbringen, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern“, kündigte der Sprecher an. Profitieren sollen drei LTE-Stationen in Viersen, je eine in Schwalmtal, Nettetal, Brüggen und Niederkrüchten sowie je zwei in Kempen und Willich.

(mrö)