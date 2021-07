Corona im Kreis Viersen : Impfaktion bei den Rocktagen

Am vergangenen Wochenende war im Bereich der Kulturbühne auch schon die Impf-Station aufgebaut. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Schon während des Nachwuchsbandwettbewerbs „Young Talents“ auf der Kulturbühne der Stadt gab es eine mobile Impfaktion am Hohen Busch in Viersen. An diesem Wochenende soll es dort eine weitere geben.

Der Kreis Viersen plant eine mobile Impfaktion für Samstag, 24. Juli, während der Rocktage auf der Kulturbühne am Hohen Busch in Viersen. Von 17 bis 20 Uhr können sich Impfwillige ab 16 Jahre vor dem Steinlabyrinth am Stadion Hoher Busch (Aachener Weg) gegen das Coronavirus impfen lassen. Angeboten werden die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson je nach verfügbarem Kontingent. Auch Zweitimpfungen mit Biontech sind bei dem Termin möglich. Minderjährige werden nur mit Biontech geimpft, ein Sorgeberechtigter muss sie begleiten.

(naf)