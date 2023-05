Premiere am „Weißen Stein“ Mit Musik und einem Markt feierten Brüggen und Beesel ihre Partnerschaft

Zur Stichting Grenze(n)lo(o)s gehören Jan Smolenaars, Jan Peulen und Jac van Deuzen für die Ortsteile von Beesel sowie Manfred Klingen, Paul Offermanns und Guido Schmidt für die Brüggener Ortsteile. Die Bürgermeister Frank Gellen (Brüggen) und Bob Vostermans (Beesel) lobten dieses Engagement. „Wenn die Bürgermeister sich gut verstehen und auch die Räte von Brüggen und Beesel ineinander verliebt sind, dann funktioniert die Partnerschaft“, so Gellen. „Wie schön kann eine Freundschaft über die Grenzen hinweg sein, wenn sogar die Orchester zusammenfinden“, sagte Bob Vostermans. Er betonte den Aspekt der Geselligkeit an diesem Tag und erinnerte an den Beginn der offiziellen Partnerschaft ebenso wie an die prompte Hilfe aus Brüggen beim Hochwasser 2021.