In Niederkrüchten Windenergie erwirtschaftet Geld für soziale Projekte

Seit mittlerweile vier Jahren sind die vier Windenergieanlagen der Bürgerenergiegesellschaft Bürgerwind Niederkrüchten GmbH & Co. KG im Bönnesohl (Boscherhausen) in Betrieb. Und seitdem werden auch jährlich über die Stiftung Gelder an Vereine und Institutionen der Gemeinde Niederkrüchten ausgeschüttet.