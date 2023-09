Jazzfestival 2023 in Viersen Was das Taschenlampenkonzert für Kinder bietet

Das ist etwas Besonderes: Beim „Junior’s Jazz Open“ am Sonntag, 24. September, blinkt und leuchtet es. Für das Finale des renommierten Jazzfestivals, das Viersen in den Blickpunkt von Jazzfans auch aus dem Umland rückt, gestaltet die Berliner Combo Rumpelstil einen Abend für Kinder und Familien in der Festhalle. Sie lädt für 17 Uhr in Viersens gute Stube ein.