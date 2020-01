Durch Viersen-Süchteln : Mit den Sternsingern von Tür zu Tür

Grauer Himmel, grauer Asphalt – trotz des Regenwetters tragen die Süchtelner Sternsinger ein Lächeln im Gesicht. Foto: Martin Röse

Süchteln In St. Franziskus sind die Sternsinger schon seit Tagen auf den Beinen. Mit Mia, Henrike, Malin und Pauline auf Hausbesuchen im Namen des Herrn.

Ein Zacken ist Mia Thoenes zwar noch nicht aus ihrer Pappkrone gefallen, aber der Landregen hat die königliche Kopfbedeckung des zehnjährigen Mädchens aufgeweicht, und nun lässt die Krone die Zacken hängen. Unter dem roten Samtumhang trägt Mia eine dicke Jacke gegen den Wind, in den Händen hält sie den gülden bepinselten sechszackigen Stern, der schon seit vielen Jahren im Einsatz ist. Darauf deuten jedenfalls die zahlreichen Schrauben in unterschiedlichen Verwitterungszuständen hin, die den Stern fest am Tragestab halten.

Das Geheimnis des Sterns: Auf der Rückseite steht der Segens-Text. Foto: Martin Röse

Mia und ihre beiden Schwestern Henrike (5) und Malin (9) sind im Auftrag des Herrn unterwegs, segnen als Sternsinger die Häuser der Bewohner in der Gartensiedlung in Süchteln. Auch dabei ist Pauline Stappen (10). Und weil im Neuen Testament dummerweise keine vier Weisen aus dem Morgenland erwähnt werden, sondern derer nur drei, ist mal Pauline der Caspar, mal Henrike, mal Malin und mal Mia. Und entsprechend wechselt auch die Besetzung von Melchior und Balthasar. Bisweilen kommt es also vor, dass es sich bei Caspar, Melchior und Balthasar um drei Schwestern handelt. Zumindest in der Gartensiedlung in Süchteln. Vorteil des Wechselspiels: Jedes der Mädchen darf einmal den Stern tragen.

Die Sammelbüchse mit dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Foto: Martin Röse

Info Sternsinger verpasst – und nun? Wer die Sternsinger verpasst hat, muss nicht traurig sein. Viele Pfarreien wie beispielsweise St. Cornelius in Dülken bieten die Möglichkeit, gegen eine Spende im Pfarrbüro oder nach den Gottesdiensten einen Segen in Form eines Aufklebers zu bekommen.

„Wir sammeln Geld für Kinder im Libanon“, erklärt Pauline, die bereits zum dritten Mal als Sternsingerin unterwegs ist. Oder zum vierten Mal, genau kann sie sich nicht erinnern. Bevor die Sternsinger am vergangenen Sonntag im Rahmen eines Aussende-Gottesdienstes in der St.-Franziskus-Kirche auf die Reise geschickt wurden, sahen sie einen Film über die Situation im Libanon. Dass in dem Sechs-Millionen-Einwohner-Staat im Morgenland derzeit Bürgerkrieg herrscht und rund eine Million Flüchtlinge aus dem vom ebenfalls vom Bürgerkrieg zerstörten Nachbarland Syrien leben, untergebracht in Zelten aus Holzlatten und Plastikplanen. Wenn es regnet, ist alles feucht und kalt – ihre Kleidung, ihre Decke und ihre Matratze. Und sie wissen, dass der Jesuiten-Flüchtlingsdienst, ein langjähriger Partner der Sternsinger, in der Bekaa-Ebene drei Zentren eröffnet hat, mit Unterricht und Freizeitangeboten für Flüchtlingskinder. Tauben haben die Süchtelner Sternsinger gebastelt, passend zum diesjährigen Motto der Aktion „Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Grau und tief hängt die Wolkendecke über den vier Mädchen, grau glitzert der Asphalt im Regen – sie tragen den Stern und ein Lächeln im Gesicht. „Achtung, nicht in den Matsch treten“, ruft ihnen Doris Stappen zu. Sie begleitet an diesem Nachmittag die Sternsinger, zuvor war ihr Mann mit ihnen unterwegs. „Hier in der Gartensiedlung sind die Leute sehr freundlich zu uns“, sagt ihre Tochter Pauline. „Vor einigen Jahren hatten wir einen anderen Bezirk, da haben manche auch die Tür einfach wieder zugemacht.“ Die Gartensiedlung ist ein Neubaugebiet, dort leben viele Eltern mit kleineren Kindern. Man kennt sich.

Den Segensspruch gibt’s als fertigen Aufkleber. Foto: Martin Röse

Die vier Sternsingerinnen klingeln Sturm an der Tür von Wolfgang Jansen. Bevor sich die Tür öffnet, klären sie schnell ab, wer diesmal der Melchior ist, wer der Caspar und wer der Balthasar. Flugs wechseln Stern und Sammelbüchse die Besitzerinnen, Wolfgang Jansen öffnet die Tür, dann tritt Caspar vor: „Wir grüßen das Haus und wünschen euch von Herzen das göttliche Wohlgefallen.“ – Melchior ergänzt: „Gott möge euch allen Gesundheit verleihen, dem Vieh und den Saaten ein gutes Gedeihen!“. Und zum Abschluss dann Melchior: „Christus möge in diesem Haus wohnen, für jede Wohltat euch reich belohnen.“ Und gemeinsam sagen die Vier: „Er segne das Haus, er möge es führen, das schreiben wir heut’ auf Schwelle und Türen.“

Er kann aber auch mit geweihter Kreide angebracht werden. Foto: Martin Röse

Das mit der Schwelle trifft es bei Wolfgang Jansen ganz gut, denn oben an der Tür ist kein Platz mehr für den Segensaufkleber. Er kommt nach unten – unter die von den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019. „2020“ steht auf dem Aufkleber, unterteilt durch die Abkürzung des lateinischen Segensspruches Christus mansionem benedicat – Christus segnet dieses Haus.

Mia (10), Henrike (5), Malin (9) und Pauline (10) segnen als Sternsinger das Haus von Wolfgang Jansen. Er gibt eine Spende für Kinder in Not – und Süßigkeiten für die vier Mädchen. Foto: Martin Röse