Teilhabechancengesetz : Programm fördert Langzeitarbeitslose

Kreis Viersen Mit dem Teilhabechancengesetz fördert das Jobcenter Kreis Viersen Menschen, die mindestens fünf Jahre arbeitslos sind. Im Altenheim St. Josef in Willich-Anrath arbeiten gleich drei Personen, die an diesem Programm teilnehmen.

Ohne die Hilfe von Tobias Hoffmann wären die Außen­anlagen des Altenheims St. Josef in Willich-Anrath nicht so grün. „Unser Gärtner hätte das angesichts der Trockenheit und der Hitze allein nicht geschafft“, sagt die Leiterin des Altenheims, Silvia Küppers. Seit dem 1. Mai arbeitet der 39-jährige Tobias Hoffmann 22 Stunden pro Woche im Altenheim, geht dem Gärtner und dem Hausmeister zur Hand. Möglich wurde diese Stelle durch das zum 1. Januar in Kraft getretene Teilhabechancengesetz, das Vertreter des Jobcenters Kreis Viersen in der Anrather Einrichtung vorstellten.