Durch die Dilborner Benden : Auf Tour entlang der Schwalm

Wer versteckt sich da? Eine Kanada-Gans auf ihrem Nest im Elmpter Schwalmbruch beobachtet ihre Umgebung. In dem Wassergebiet haben viele Vögel und Amphibien ihre Lebensräume. Foto: Julia Esch

Grenzland Durch die Dilborner Benden zum Elmpter Schwalmbruch: Unsere 20 Kilometer lange Radtour führt durch die Gebiete der Biber und Wasservögel. Sie bietet an sonnigen Tagen Abkühlung.

Von Born bis an die niederländische Grenze in Niederkrüchten führt unsere Radtour diesmal – entlang der Schwalm, an deren Ufern sich auch der Biber wohlfühlt. Besonders bei heißem Wetter ist die Tour am Wasser perfekt – die Route verläuft auf dem Hinweg nahezu komplett am Fluss, auf dem Rückweg auf einer Strecke im Halbschatten am Waldrand.

Startpunkt ist die Borner Mühle. Dort gibt es Parkmöglichkeiten für Radler, die mit dem Auto anreisen. Vom Parkplatz aus dem ausgeschilderten Radweg Richtung Burg Brüggen folgen. Dort über Burgwall und Klosterstraße Richtung Westring fahren, an der Torschänke vorbei. An der Kreuzung mit dem Westring ein Stück rechts fahren und vor der Bushaltestelle die Straße überqueren. Ein Weg führt Richtung Schwalm und Dilborner Benden. Nun auf dem Weg entlang des Flusses fahren. An Abzweigungen nicht Richtung Kapelle an der Heide fahren, sondern geradeaus dem Weg folgen.

Info

Hinter einer Holzbrücke, die mit Stahlseilen befestigt ist, befindet sich eine Info-Tafel zu den Dilborner Benden. Rechts halten und auf dem Schotterweg bleiben, nicht in die Ortschaft fahren. Auf dem Abschnitt ist langsames Tempo empfehlenswert: An der rechten Seiten schlängelt sich der Fluss unter tief hängenden Baumkronen, durch Böschungen und um umgefallene Baumstämme herum. Wer kurz halt macht, kann Wasservögel, Frösche und mit Glück auch Libellen beobachten. Von 1995 bis 1997 wurde der Verlauf der Schwalm renaturiert – und bietet jetzt Amphibien und Vögeln wieder ein Zuhause. Der naturnahe Ausbau wurde dem historischen Verlauf nachempfunden. Die Aue wurde um 27 Hektar erweitert und fasst 62,35 Hektar. Hier, an den matschigen Ufern der Schwalm, fühlt sich auch der Biber wohl. 1996 wurde nachweislich der erste Biber an den Dilborner Benden gesichtet, nachdem der Schwalmverband 1995 mit der Renaturierung des Flusses begonnen hatte. Vorher war der Pflanzenfresser ausgerottet, da seinerzeit sein Pelz und Fleisch begehrt waren.

Rast machen mit Seeblick: Entweder in der Venekoten Stube oder auf einer Bank am Ufer. Foto: Julia Esch

Dem Radweg folgen, vorbei an einem Campingplatz auf der linken Seite (auf dem anderen Ufer) und weiter durch ein Wäldchen bis zum Schwalmweg. Hier vorsichtig die Straße überqueren, unbedingt absteigen. Dann dem Radweg auf der anderen Seite folgen, die Schwalm befindet sich nun zur rechten Hand.

In den renaturierten Flächen in den Dilborner Benden fühlen sich auch die nachtaktiven Biber wieder wohl. Die Nagetiere waren hier einst ausgerottet. Foto: Julia Esch

Hinter den Bäumen blitzt der Dahmensee durch. Auf der Strecke herrscht an heißen Tagen angenehmer Halbschatten. Nach etwa 400 Metern folgt eine Abzweigung nach links, auf dem Weg geradeaus ist ein geschlossenes Tor. Dort nach links abbiegen und eine Brücke mit grüner Metallbrüstung überqueren. Dem Weg bis zu einer T-Kreuzung folgen, dort rechts fahren. Ab dieser Stelle dem ausgeschilderten Weg 2,5 Kilometer folgen, entlang des Venekotensees links, die Schwalm an der rechten Seite.

Auch die unbefestigten Wege sind mit einem City-Rad gut befahrbar. Foto: Julia Esch

Wer Hunger hat, kann direkt nach der Kreuzung halten: Hier kann man links abbiegen zur Venekoten Stube. Rund 800 Meter nach dem See führt von dem bisherigen Radweg ein Radwanderweg nach links. Am linken Rand ist ein Holzpflock mit blauer Markierung und einem Schild des Wanderwegs Galgenvenn. Dem Weg bis zum Aussichtsturm im Elmpter Schwalmbruch folgen. Hier ist auch eine gute Stelle, um Rast zu machen. Auf Info-Tafeln gibt es Wissenswertes zu den Tieren und Biotopen des Schwalmbruchs zu lesen.