Weihnachten in Brüggen und Niederkrüchten Mit dem neuen „Krippenweg-Express“ von Stall zu Stall

Zum Krippenweg an den Sonntagen 26. Dezember von 14 bis 17 Uhr, sind zehn Kirchen und Kapellen geöffnet: die Brachter Kirche St. Mariä Himmelfahrt (Foto), St. Nikolaus in Brüggen, die Schlosskapelle Dilborn, die St.-Laurentius-Kirche in Niederkrüchten-Elmpt, die Kapelle an der Heiden in Niederkrüchten-Overhetfeld, St. Maria Helferin in Brüggen-Lüttelbracht, St. Bartholomäus in Alt-Niederkrüchten, St. Martin in Niederkrüchten-Oberkrüchten, das DRK-Seniorenzentrum in Brüggen-Bracht und die Rochuskapelle in Brüggen.