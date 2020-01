Imker in Viersen : Das Bienenjahr beginnt im August

Viersen Für die Imker beginnt die Saisonvorbereitung nach der zweiten Honigernte.

Es geht im August um Fragen wie: Wie viele Völker sollen es werden? Wie geht es den Königinnen? Damit er letzteres kontrollieren kann, sind die Königinnen markiert. Der Imker hat je ein farbiges Opalithplättchen als Erkennungsmerkmal auf die Körper geklebt. Krahn muss außerdem im Blick behalten, dass sich die Varroa-Milbe nicht so stark ausbreiten kann. Dafür gebe es verschiedene Behandlungsmethoden, der Schädling schwäche die Bienen, erläutert er. Und: „Ich muss gucken, dass ich genügend Futter für den Winter habe. Wir füttern die Bienen nach der Honigernte.“ Weizenstärke, Maissirup oder Zuckerwasser stellt der Imker als Nahrungsquelle für die Insekten in einer kleinen Kiste bereit. Dabei muss er darauf achten, dass er nicht zu viel füttert. Sonst bunkern die Bienen in ihren Kisten – jedes Volk hat eine eigene – so viel Futter, dass sie keinen Platz mehr für ihre Brut haben. „Das alles abzuschätzen ist gar nicht so einfach, man vergleicht das mit den Vorjahren“, erklärt Krahn.